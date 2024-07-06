Пожар ликвидировали в Западном Казахстане

По информации пресс-службы МЧС, спасатели ликвидировали возгорание на площади 120 кв.м. за 50 минут с момента поступления вызова.
Пострадавших нет.
Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводов.
В городе Аксай Бурлинского района произошло загорание кровли частного жилого дома, сообщает ИА El.kz.
По информации пресс-службы МЧС, спасатели ликвидировали возгорание на площади 120 кв.м. за 50 минут с момента поступления вызова.
Пострадавших нет.
Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводов.