Мать до смерти избитого парня из Караганды обратилась за помощью к Токаеву

«Мы, родители убеждены, что фигуранты, которые сейчас находятся в статусе свидетелей, должны сидеть на скамье подсудимых. Мы считаем, что в их действиях есть состав преступления, выразившееся в групповом избиении, пособничестве и убийстве, в оставлении в опасности, в предоставлении автотранспорта для сокрытия преступника и побеге с места убийства», — говорит мать погибшего.