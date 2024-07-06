Мать до смерти избитого парня из Караганды обратилась за помощью к Токаеву

«Я, отчаявшаяся и потерявшая надежду, мама Нуржана Берик, убитого 30 апреля 2023 года, обращаюсь к президенту, как к гаранту Конституционных прав за помощью. Прошу Вас оказать содействие и поддержку в деле об убийстве нашего сына», — заявила женщина в своем видеообращении.
Она рассказала, что 30 апреля прошло года Ерсин Макашев в рестобаре «Тедд» вывел ее сыновей Армана и Нуржана в безлюдное место. Он вызвал людей, а именно Сабура.
Нуритдинова, Алибека Тлемисова и Шарипа Нурмагамбетова.
Ее сыну Нуржану были нанесены травмы несовместимые с жизнью, парень скончался на месте. Старшего брата также избили, а после скрылись с места преступления.
«Их задержали, где на месте сотрудники патрульной службы составили протокол о неповиновении. Все зафиксировано на камеру, где все четко видно! Но почему-то правоохранительные органы, при досудебном расследовании не увидели и не захотели видеть соучастие, несмотря на неоднократные ходатайства и обращения во все инстанции», — считает женщина.
Сейчас на скамье подсудимых, согласно предъявленному обвинению по статье 106 части 3, Сабур Нуритдинов, а остальные проходят свидетелями.
«Мы, родители убеждены, что фигуранты, которые сейчас находятся в статусе свидетелей, должны сидеть на скамье подсудимых. Мы считаем, что в их действиях есть состав преступления, выразившееся в групповом избиении, пособничестве и убийстве, в оставлении в опасности, в предоставлении автотранспорта для сокрытия преступника и побеге с места убийства», — говорит мать погибшего.