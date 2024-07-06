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В Свердловской области утонула девочка

Очередная трагедия на реке случилась 6 июля.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели Свердловской области бьют тревогу — этим летом на водоемах погибли больше 20 человек, из которых 5 — дети. Очередная трагедия произошла 6 июля в деревне Юшкова под Тугулымом. Здесь на реке Айба утонула девочка.

— Обстоятельства трагедии устанавливают инспекторы ГИМС МЧС РФ и сотрудники полиции, — говорят в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

В жаркую погоду пляжи и берега водоемов в Екатеринбурге и Свердловской области переполнены, и взрослые не всегда в полной мере следят за поведением детей. Из-за этого и случаются трагедии.

В связи с тревожной статистикой 6 июля на водоемы Екатеринбурга с рейдом вышли сотрудники городской полиции.

— Особую озабоченность вызывают факты гибели детей на воде. Как показывает практика, зачастую в этом виноваты взрослые, не обеспечившие необходимый контроль за своими детьми, — рассказывают в УМВД по Екатеринбургу.

Стражи порядка патрулируют пляж Верх-Исетского пруда, берег озера Шарташ, а также Нижне-Исетского пруда, водоемы в центре Екатеринбурга и озера Калиновские разрезы.

МЧС