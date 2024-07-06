ВС РФ с помощью «Искандера» уничтожили две установки Patriot ВСУ под Одессой

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили об уничтожении позиции украинского ЗРК С-300 в районе населенного пункта Коптево в Полтавской области. Удар нанес расчет ОТРК «Искандер-М». Также были ликвидированы машина боевого управления, кабина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав украинских зенитно-ракетных расчетов.