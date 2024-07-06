В Ростовской области загорелся склад с покрышками

«Поступило сообщение о пожаре в городе Аксае по адресу Западная, 5А. Горит склад с покрышками на площади 200 квадратных метров», — сказал представитель ведомства.
В 18.21 пожар был локализован.
Огонь тушат 17 человек и шесть единиц техники.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл — РИА Новости. Склад с покрышками горит в Аксае Ростовской области, в настоящее время огонь локализован, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
«Поступило сообщение о пожаре в городе Аксае по адресу Западная, 5А. Горит склад с покрышками на площади 200 квадратных метров», — сказал представитель ведомства.
В 18.21 пожар был локализован.
Огонь тушат 17 человек и шесть единиц техники.