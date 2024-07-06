Металлические листы с крыши упали на машину из-за ветра в Колтушах

Очередной инцидент произошел в Ленобласти из-за разбушевавшегося ветра. В Колтушах у дома 15 на улице Быкова порывом сорвало металлические листы с крыши. Они, вероятно, были ненадежно закреплены, так как там сейчас идет ремонт. Как итог, один из листов свалился на машину, а другой застрял на дереве, так и норовя упасть. Об этом написали очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».
— На место приехали специалисты, бегали и убирали, — добавил очевидец.
Напомним, что сегодня в регионе порывы ветра достигают 17 метров в секунду. Ранее из-за непогоды на многоэтажке в Кудрово застряли промышленные альпинисты. Их сносило сильным ветром, поэтому они не могли ни спуститься, ни подняться вверх. К счастью, на помощь рабочим пришли местные жители. А еще немногим ранее у Петропавловской крепости из-за порыва ветра упал забор.