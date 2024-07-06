В Хасавюрте более 70 тысяч человек остались без света

МАХАЧКАЛА, 6 июл — РИА Новости. Более 70 тысяч человек остались без света из-за замыкания на силовом трансформаторе в дагестанском Хасавюрте, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
«По предварительной информации… в результате внештатной ситуации произошло замыкание на силовом трансформаторе мощностью 25 МВА. Трансформатор вышел из строя, параллельно отключились силовые трансформаторы 16 и 25 МВА… В зону отключения попало более 70 тысяч жителей города Хасавюрта и ряд населенных пунктов Хасавюртовского и Новолакского районов (Дагестана)», — говорится в сообщении.
В мэрии добавили, что силами подразделений «Дагэнерго» предпринимаются попытки включить трансформаторы 16 и 25 МВА.
В пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану сообщили РИА Новости, что произошло «воспламенение» на подстанции «Ярыг-Су».
«Пожарные подразделения к тушению пожара не привлекались. Руководство электросетей и бригады на месте. Организованы и проводятся аварийно-восстановительные работы», — рассказали в управлении.