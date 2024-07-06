В Хасавюрте более 70 тысяч человек остались без света

«По предварительной информации… в результате внештатной ситуации произошло замыкание на силовом трансформаторе мощностью 25 МВА. Трансформатор вышел из строя, параллельно отключились силовые трансформаторы 16 и 25 МВА… В зону отключения попало более 70 тысяч жителей города Хасавюрта и ряд населенных пунктов Хасавюртовского и Новолакского районов (Дагестана)», — говорится в сообщении.