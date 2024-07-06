СК будет расследовать сообщения NYT об убийстве российского пленного

«Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооруженных формирований Украины… Кроме того, в СМИ распространяется информация о совершении преступления в отношении раненого российского военнопленного, который был убит выстрелом в голову. Следователи Следственного комитета России детально установят обстоятельства произошедшего и озвученного в публичном пространстве, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка», — говорится в сообщении.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что данные, предоставленные американской газетой New York Times о том, что прокиевские боевики убили российского пленного, который просил о медицинской помощи, будут проверены, Москва также потребует этого от международных организаций.
До этого американская газета The New York Times сообщила со ссылкой на медика так называемого международного «добровольческого отряда» на Украине Chosen (наемники, действующие в интересах ВСУ) Каспара Гроссе, что прокиевские боевики жестоко убили российского пленного, который просил о медицинской помощи.