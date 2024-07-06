СК будет расследовать сообщения NYT об убийстве российского пленного

«Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооруженных формирований Украины… Кроме того, в СМИ распространяется информация о совершении преступления в отношении раненого российского военнопленного, который был убит выстрелом в голову. Следователи Следственного комитета России детально установят обстоятельства произошедшего и озвученного в публичном пространстве, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка», — говорится в сообщении.