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В Горловке при обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. ВСУ обстреляли Горловку в Донекой Народной Республике, ранения получили четыре сотрудника МЧС, сообщило ведомство в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В ДНР при повторном обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС России. В Горловке огнеборцы ведомства ликвидировали пожары в частном секторе, вызванные массированным обстрелом города. При тушении произошел повторный обстрел», — говорится в заявлении.

В результате двое сотрудников получили осколочные ранения, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще двух спасателей отправили на амбулаторное лечение.

Как уточняется, при обстреле повреждения также получила пожарная автоцистерна.

Ранее в субботу Горловка неоднократно подверглась атакам со стороны ВСУ. В общей сложности украинские войска выпустили по городу более десятка снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров за сутки. Как сообщал мэр Горловки Иван Приходько, при одном из обстрелов ранения получил мирный житель.