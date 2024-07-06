В Горловке при обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС

«В ДНР при повторном обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС России. В Горловке огнеборцы ведомства ликвидировали пожары в частном секторе, вызванные массированным обстрелом города. При тушении произошел повторный обстрел», — говорится в заявлении.
В результате двое сотрудников получили осколочные ранения, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще двух спасателей отправили на амбулаторное лечение.
Как уточняется, при обстреле повреждения также получила пожарная автоцистерна.
Ранее в субботу Горловка неоднократно подверглась атакам со стороны ВСУ. В общей сложности украинские войска выпустили по городу более десятка снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров за сутки. Как сообщал мэр Горловки Иван Приходько, при одном из обстрелов ранения получил мирный житель.