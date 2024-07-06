В Горловке при обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС

Ранее в субботу Горловка неоднократно подверглась атакам со стороны ВСУ. В общей сложности украинские войска выпустили по городу более десятка снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров за сутки. Как сообщал мэр Горловки Иван Приходько, при одном из обстрелов ранения получил мирный житель.