В районе Алушты загорелся газораспределительный узел

В ведомстве подчеркнули, что силы и средства Главного управления направлены на недопущение распространения огня. В готовность привели аэромобильную группировку. Всего для ликвидации пожара задействовано 34 человека и 11 единиц техники, из них от МЧС — 25 человек и семь единиц техники.