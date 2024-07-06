В районе Алушты загорелся газораспределительный узел

«В 21:42 поступило сообщение о возгорании газораспределителя по адресу: город Алушта, село Виноградное. К месту вызова выехали сотрудники МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничьего хозяйства», — говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что силы и средства Главного управления направлены на недопущение распространения огня. В готовность привели аэромобильную группировку. Всего для ликвидации пожара задействовано 34 человека и 11 единиц техники, из них от МЧС — 25 человек и семь единиц техники.
Причины возгорания не уточняются.
В Крыму с конца июня установилась очень жаркая, сухая погода с дневными температурами до 35 градусов. На полуострове объявили чрезвычайную пожароопасность.