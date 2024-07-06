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В районе Алушты загорелся газораспределительный узел

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. Газораспределитель загорелся в районе села Виноградное возле Алушты, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Источник: © РИА Новости

«В 21:42 поступило сообщение о возгорании газораспределителя по адресу: город Алушта, село Виноградное. К месту вызова выехали сотрудники МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничьего хозяйства», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что силы и средства Главного управления направлены на недопущение распространения огня. В готовность привели аэромобильную группировку. Всего для ликвидации пожара задействовано 34 человека и 11 единиц техники, из них от МЧС — 25 человек и семь единиц техники.

Причины возгорания не уточняются.

В Крыму с конца июня установилась очень жаркая, сухая погода с дневными температурами до 35 градусов. На полуострове объявили чрезвычайную пожароопасность.

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