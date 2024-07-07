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Украинская ракета попала в жилой дом в Донецке

ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар из РСЗО по Донецку, одна из ракет попала в жилой дом, передаёт корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Прямое попадание в частный дом произошло на улице Волочаевской Петровского района Донецка. Ракета пробила кровлю и перекрытие, влетела в кухню и взорвалась в стене. В результате этого в доме образовалось две дыры. Судя по характерным осколкам снаряда, ВСУ применили ракету РСЗО «натовского» образца.

Как рассказал владелец дома Юрий, благодаря тому, что в момент обстрела никого в здании не оказалось, никто не пострадал.

«Был один прилет в дом. Разбиты крыша, кухня, стены и фасад. Слава Богу, что никого не было дома», — рассказал журналистам Юрий.

По сообщениям Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ 42 раза обстреляли территорию республики, выпустив 168 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 16 мирных жителей и еще четыре сотрудника МЧС. Повреждения получили семь жилых домов и еще пять объектов гражданской инфраструктуры.

Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.