Украинская ракета попала в жилой дом в Донецке

По сообщениям Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ 42 раза обстреляли территорию республики, выпустив 168 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 16 мирных жителей и еще четыре сотрудника МЧС. Повреждения получили семь жилых домов и еще пять объектов гражданской инфраструктуры.