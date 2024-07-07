Украинская ракета попала в жилой дом в Донецке

Прямое попадание в частный дом произошло на улице Волочаевской Петровского района Донецка. Ракета пробила кровлю и перекрытие, влетела в кухню и взорвалась в стене. В результате этого в доме образовалось две дыры. Судя по характерным осколкам снаряда, ВСУ применили ракету РСЗО «натовского» образца.
Как рассказал владелец дома Юрий, благодаря тому, что в момент обстрела никого в здании не оказалось, никто не пострадал.
«Был один прилет в дом. Разбиты крыша, кухня, стены и фасад. Слава Богу, что никого не было дома», — рассказал журналистам Юрий.
По сообщениям Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за минувшие сутки ВСУ 42 раза обстреляли территорию республики, выпустив 168 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 16 мирных жителей и еще четыре сотрудника МЧС. Повреждения получили семь жилых домов и еще пять объектов гражданской инфраструктуры.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.