Ребёнок выпал из окна многоэтажки в Шымкенте

«6 июля поступило сообщение о том, что четырёхлетний мальчик выпал из окна с третьего этажа многоэтажного жилого дома по улице Тулеметова Абайского района. Ребёнок госпитализирован. Состояние среднее», — рассказали в пресс-службе ДЧС Шымкента.
Спасатели призвали следовать следующим правилам безопасности, чтобы избежать падения детей из окон:
- не оставляйте окна открытыми в доме, где есть ребёнок;
- не ставьте мебель возле окон;
- установите на окна специальные защитные устройства;
- сделайте так, чтобы ребёнок не смог самостоятельно открыть ручку окна;
- не приучайте детей стоять у окна и наблюдать оттуда за происходящим, они могут повторить это, когда вас не будет дома.