Ребёнок выпал из окна многоэтажки в Шымкенте

«6 июля поступило сообщение о том, что четырёхлетний мальчик выпал из окна с третьего этажа многоэтажного жилого дома по улице Тулеметова Абайского района. Ребёнок госпитализирован. Состояние среднее», — рассказали в пресс-службе ДЧС Шымкента.