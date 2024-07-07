В пригороде Хабаровска взорвался газ

Прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в Хабаровском районе в эти выходные. По пока не установленным до конца причинам взлетел на воздух газовый баллон на первом этаже двухэтажного дачного дома по улице Осиновой в селе Сосновка в ближайшем пригороде краевой столицы. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы надзорного ведомства.
Судя по фотографиям с места событий, взрывом в доме вынесло окна, повредило крыльцо. Уточняется, что в результате происшествия пострадали четыре человека. Их с ожогами госпитализировали. В их числе 17-летняя девушка.
— Прокуратура Хабаровского района проводит проверку соблюдения требований законодательства при эксплуатации газовых баллонов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Хабаровского края.
Напомним, в феврале этого года в Хабаровске в результате детонации баллона с пропаном пострадал мужчина в вагончике промзоны в Железнодорожном районе.
СПРАВКА:
ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю напоминают простые правила безопасности при обращении с газовым оборудованием и напоминает, как действовать при утечке газа:
не оставляй без присмотра на включенной газовой плите кастрюли, сковороды;
следи за техническим состоянием оборудования, при неисправности незамедлительно обращайся в газовую службу;
доверяй подключение плиты, газовых баллонов специалистам;
используй только новые или прошедшие проверку газовые баллоны;
не размещай баллоны вблизи печей, нагревательных приборов, открытого пламени;
запрещено хранить баллоны в подвале;
не доверяй присмотр за газовым оборудованием детям.
При обнаружении запаха газа:
перекрой газовый кран;
открой окна, форточки, двери;
оповести окружающих об опасности;
сообщи об утечке в аварийную газовую службу по номеру 104 из незагазованного помещения.
Запрещено включать/выключать электроосвещение, зажигать огонь, спички, зажигалки.