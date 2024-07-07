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В пригороде Хабаровска взорвался газ

В ЧП пострадали четыре человека, которым потребовалась госпитализация.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

Прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в Хабаровском районе в эти выходные. По пока не установленным до конца причинам взлетел на воздух газовый баллон на первом этаже двухэтажного дачного дома по улице Осиновой в селе Сосновка в ближайшем пригороде краевой столицы. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы надзорного ведомства.

Судя по фотографиям с места событий, взрывом в доме вынесло окна, повредило крыльцо. Уточняется, что в результате происшествия пострадали четыре человека. Их с ожогами госпитализировали. В их числе 17-летняя девушка.

— Прокуратура Хабаровского района проводит проверку соблюдения требований законодательства при эксплуатации газовых баллонов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Хабаровского края.

Напомним, в феврале этого года в Хабаровске в результате детонации баллона с пропаном пострадал мужчина в вагончике промзоны в Железнодорожном районе.

СПРАВКА:

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю напоминают простые правила безопасности при обращении с газовым оборудованием и напоминает, как действовать при утечке газа:

  • не оставляй без присмотра на включенной газовой плите кастрюли, сковороды;

  • следи за техническим состоянием оборудования, при неисправности незамедлительно обращайся в газовую службу;

  • доверяй подключение плиты, газовых баллонов специалистам;

  • используй только новые или прошедшие проверку газовые баллоны;

  • не размещай баллоны вблизи печей, нагревательных приборов, открытого пламени;

  • запрещено хранить баллоны в подвале;

  • не доверяй присмотр за газовым оборудованием детям.

При обнаружении запаха газа:

  • перекрой газовый кран;

  • открой окна, форточки, двери;

  • оповести окружающих об опасности;

  • сообщи об утечке в аварийную газовую службу по номеру 104 из незагазованного помещения.

Запрещено включать/выключать электроосвещение, зажигать огонь, спички, зажигалки.