В пригороде Хабаровска взорвался газ

Прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в Хабаровском районе в эти выходные. По пока не установленным до конца причинам взлетел на воздух газовый баллон на первом этаже двухэтажного дачного дома по улице Осиновой в селе Сосновка в ближайшем пригороде краевой столицы. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы надзорного ведомства.