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В Алматинской области загорелись дом и авто

В Алматинской области силами МЧС ликвидирован пожар в доме, передает ИА El.kz со ссылкой на МЧС РК.

Источник: МЧС РК

В селе Карабулак Талгарского района произошло загорание частного жилого дома и легковой автомашины.

Огнеборцы ликвидировали возгорание за 43 минуты с момента поступления вызова на площади 155 кв.м.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

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