В Алматинской области загорелись дом и авто

В селе Карабулак Талгарского района произошло загорание частного жилого дома и легковой автомашины.
Огнеборцы ликвидировали возгорание за 43 минуты с момента поступления вызова на площади 155 кв.м.
Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
В Алматинской области силами МЧС ликвидирован пожар в доме, передает ИА El.kz со ссылкой на МЧС РК.
В селе Карабулак Талгарского района произошло загорание частного жилого дома и легковой автомашины.
Огнеборцы ликвидировали возгорание за 43 минуты с момента поступления вызова на площади 155 кв.м.
Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.