На озере Тургояк сосна рухнула на палатку: погибла 9-летняя, ее 6-месячная сестра в реанимации

В качестве подозреваемого допрошен директор коммерческой организации, оказывающей услуги по размещению отдыхающих в кемпинге, также истребована необходимая документация, выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. Назначен ряд экспертиз.