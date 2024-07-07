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На озере Тургояк сосна рухнула на палатку: погибла 9-летняя, ее 6-месячная сестра в реанимации

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет завел уголовное дело после падения дерева на туристическую палатку с детьми в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, все произошло вечером 5 июля. На территории кемпинга, расположенного в лесу вблизи озера Тургояк (Миасс), на туристическую палатку упала сосна. В тот момент внутри находились дети.

В результате 9-летняя девочка скончалась на месте происшествия, ее шестимесячная сестра с травмой головы госпитализирована, находится в реанимационном отделении.

«По данному факту возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “в” части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан)», — прокомментировали в региональном следственном управлении.

В качестве подозреваемого допрошен директор коммерческой организации, оказывающей услуги по размещению отдыхающих в кемпинге, также истребована необходимая документация, выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. Назначен ряд экспертиз.

ОБНОВЛЕНИЕ.

Трагедия произошла на территории лесного кемпинга базы отдыха «Золотые пески» во время грозы с усилением ветра. В палатке находились дети 2015 и 2023 годов рождения, уточняет прокуратура.

«Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Миасса на контроль», — уточнили в пресс-центре регионального надзорного ведомства.

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