Женщину с мефедроном задержали в парке Хабаровска

Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сотрудники полиции задержали 23-летнюю женщину, которая бросила сверток с наркотиками при виде патрульных.
«Внутри свертка находились белые кристаллы, которые оказались мефедроном массой 0,94 грамма. Задержанная проживает в Центральном районе и не имеет официальной работы», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.
Заведено уголовное дело. Задержанной грозит до трех лет лишения свободы. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.