Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщину с мефедроном задержали в парке Хабаровска

В парке Хабаровска сотрудники ППС заметили женщину, которая при виде полицейских бросила на землю красный сверток и попыталась скрыться.

Источник: Комсомольская правда

Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Сотрудники полиции задержали 23-летнюю женщину, которая бросила сверток с наркотиками при виде патрульных.

«Внутри свертка находились белые кристаллы, которые оказались мефедроном массой 0,94 грамма. Задержанная проживает в Центральном районе и не имеет официальной работы», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.

Заведено уголовное дело. Задержанной грозит до трех лет лишения свободы. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.