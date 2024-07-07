В Красноярске пьяный парень упал с Коммунального моста

Молодой человек остался жив. Как рассказали в «Kras Mash», он был пьян и сам хотел спрыгнуть. Решался несколько раз, в итоге сорвался. В этот момент внизу уже дежурили спасатели. Они помогли пострадавшему забраться на лодку, доставили в безопасное место, где передали врачам, а также полицейским.