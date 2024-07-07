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В Красноярске пьяный парень упал с Коммунального моста

В субботу, 6 июля, спасатели достали из Енисея упавшего с Коммунального моста парня.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил ряд телеграм-каналов.

Молодой человек остался жив. Как рассказали в «Kras Mash», он был пьян и сам хотел спрыгнуть. Решался несколько раз, в итоге сорвался. В этот момент внизу уже дежурили спасатели. Они помогли пострадавшему забраться на лодку, доставили в безопасное место, где передали врачам, а также полицейским.

Подобная история произошла 7 апреля. Нетрезвый мужчина перелез через перила Коммунального моста. Сотрудники КГКУ «Спасатель» и тут оказались вовремя — красноярца доставили в безопасное место.