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Источник: группа солдат ВСУ переплыла Днепр на плотах и сдалась в плен

ГЕНИЧЕСК, 7 июл — РИА Новости. Четверо украинских военнослужащих, используя самодельные плоты из пустых пластиковых бутылок, переплыли Днепр с правого берега на левый и организованно сдались в плен российским силам в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

Источник: AP 2023

«Четверо украинских военных, используя самодельные плавсредства, склеенные из пустых пластиковых бутылок, организованно переправились с правого на левый берег Днепра на Херсонщине и сдались в плен. Их уже ждали наши ребята, так как они заранее вышли на связь через специальный канал и обговорили детали своего спасения», — рассказал собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, перед переправой с правого на левый берег украинские военные воспользовались специальным каналом связи в Telegram — @FREE_SOLDIER2022.

Как сообщало Минобороны России, в период с 29 июня по 5 июля в плен российской армии сдались 32 украинских военнослужащих.