Источник: группа солдат ВСУ переплыла Днепр на плотах и сдалась в плен

«Четверо украинских военных, используя самодельные плавсредства, склеенные из пустых пластиковых бутылок, организованно переправились с правого на левый берег Днепра на Херсонщине и сдались в плен. Их уже ждали наши ребята, так как они заранее вышли на связь через специальный канал и обговорили детали своего спасения», — рассказал собеседник агентства.
По словам собеседника агентства, перед переправой с правого на левый берег украинские военные воспользовались специальным каналом связи в Telegram — @FREE_SOLDIER2022.
Как сообщало Минобороны России, в период с 29 июня по 5 июля в плен российской армии сдались 32 украинских военнослужащих.