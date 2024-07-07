Источник: группа солдат ВСУ переплыла Днепр на плотах и сдалась в плен

«Четверо украинских военных, используя самодельные плавсредства, склеенные из пустых пластиковых бутылок, организованно переправились с правого на левый берег Днепра на Херсонщине и сдались в плен. Их уже ждали наши ребята, так как они заранее вышли на связь через специальный канал и обговорили детали своего спасения», — рассказал собеседник агентства.