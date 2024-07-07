Один из братьев Ащеуловых может стать фигурантом еще одного дела

Иоанн, Тимофей и Алексей во время судебного процесса признались в желании вступить в формирования ВСУ и воевать против российской армии, за что получили сроки от 17 до 17,5 лет лишения свободы.
В последнем слове Иоанн Ащеулов, несмотря на неоднократные замечания судьи, что его выступление — «не его перформанс», жестко осудил Вооруженные силы РФ и российские власти. «Речь Иоанна в последнем слове может послужить поводом для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях, либо на дискредитацию исполнения российскими госорганами своих полномочий)», — рассказал собеседник агентства.
По данным прокуратуры Москвы, установлено, что братья Ащеуловы решили участвовать в военных и иных действиях украинского военизированного объединения «Легион Свобода России», признанного Верховным судом РФ террористическим и запрещенного на территории России. В июле 2023 года Ащеуловы разработали пеший маршрут своего убытия на территорию Украины в обход установленных пунктов пропуска, для чего приехали в Курскую область и проследовали пешком в сторону госграницы Российской Федерации с целью ее дальнейшего незаконного пересечения и последующего участия в военных и иных действиях на стороне противостоящих сил в составе террористической организации, говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.
Однако довести до конца свой преступный умысел Ащеуловы не смогли, поскольку на расстоянии 1,5 км от государственной границы РФ они были выявлены и задержаны, отмечали в столичной прокуратуре.
Каждому из фигурантов в окончательной редакции были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РФ: покушение на госизмену (ч. 3 ст. 30, ст. 275), попытка незаконного пересечения государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322) и попытка участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5).