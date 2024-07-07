Один из братьев Ащеуловых может стать фигурантом еще одного дела

По данным прокуратуры Москвы, установлено, что братья Ащеуловы решили участвовать в военных и иных действиях украинского военизированного объединения «Легион Свобода России», признанного Верховным судом РФ террористическим и запрещенного на территории России. В июле 2023 года Ащеуловы разработали пеший маршрут своего убытия на территорию Украины в обход установленных пунктов пропуска, для чего приехали в Курскую область и проследовали пешком в сторону госграницы Российской Федерации с целью ее дальнейшего незаконного пересечения и последующего участия в военных и иных действиях на стороне противостоящих сил в составе террористической организации, говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.