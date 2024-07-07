Пострадали не меньше 50 человек. СК России поручил завести уголовное дело после массового отравления в кафе Бурятии

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области продолжается расследование уголовного дела о массовом отравлении в кафе-баре Братска. Число пострадавших возросло до 32 человек. После посещения заведения, его гости жаловались на рвоту, повышенную температуру и боли в животе.