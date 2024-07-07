Пострадали не меньше 50 человек. СК России поручил завести уголовное дело после массового отравления в кафе Бурятии

В Бурятии следственные органы СК России проводят проверку после массового отравления жителей. Инцидент произошел в городе Гусиноозерск в Селенгинском районе. Как ранее сообщала КП-Иркутск, по предварительным данным, причиной отравления стали роллы, которые готовили в одном из местном кафе.
— Как установило следствие, 5 и 6 июля в инфекционное отделение районной больницы обратились не менее 50 человек, среди них есть дети и подростки, — рассказали в Следственном комитете Российской Федерации.
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова в своем телеграм-канале сообщила, что медицинская помощь понадобилась 56 жителям, из которых 36 — дети. Пострадавших в тяжелом состоянии нет. Госпитализировано 18 человек.
В результате обследования у пациентов был выявлен предварительный диагноз — острый гастроэнтерит средней степени тяжести. Пострадавшие рассказали, что употребляли в пищу продукцию одного из местных кафе, после этого почувствовали недомогание.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятия завести уголовное дело по данному факту, а также представить доклад об установленных обстоятельствах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области продолжается расследование уголовного дела о массовом отравлении в кафе-баре Братска. Число пострадавших возросло до 32 человек. После посещения заведения, его гости жаловались на рвоту, повышенную температуру и боли в животе.