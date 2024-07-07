Мизулина прокомментировала нападение с перцовкой на рэпера Кишлака в Омске

«Все знают, что я не сторонник исполнителя и в его треках была пропаганда наркотиков. Но если все так, как описывают, то это беспредел, в котором должна разбираться полиция. Особенно, если действительно пострадали подростки. Такие действия я абсолютно точно не поддерживаю», — написала Екатерина.