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Мизулина прокомментировала нападение с перцовкой на рэпера Кишлака в Омске

Исполнителю сорвали концерт перед самым началом.

Источник: Аргументы и факты

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала нападение на рэпера Кишлака в Омске перед концертом. Напомним, мероприятие сорвали неизвестные, которые облили исполнителя и его поклонников перцовкой.

«Все знают, что я не сторонник исполнителя и в его треках была пропаганда наркотиков. Но если все так, как описывают, то это беспредел, в котором должна разбираться полиция. Особенно, если действительно пострадали подростки. Такие действия я абсолютно точно не поддерживаю», — написала Екатерина.

Она добавила, что даже если кому-то не нравится чье-то творчество, есть законные способы отстоять свою позицию.

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