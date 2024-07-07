Мизулина прокомментировала нападение с перцовкой на рэпера Кишлака в Омске

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала нападение на рэпера Кишлака в Омске перед концертом. Напомним, мероприятие сорвали неизвестные, которые облили исполнителя и его поклонников перцовкой.
«Все знают, что я не сторонник исполнителя и в его треках была пропаганда наркотиков. Но если все так, как описывают, то это беспредел, в котором должна разбираться полиция. Особенно, если действительно пострадали подростки. Такие действия я абсолютно точно не поддерживаю», — написала Екатерина.
Она добавила, что даже если кому-то не нравится чье-то творчество, есть законные способы отстоять свою позицию.