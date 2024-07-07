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Загруженный нефтью грузовик загорелся на трассе в Жанаозене

Спасателям Мангистауской области пришлось тушить грузовую машину, которая перевозила нефть, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Источник: МЧС РК

По информации МЧС страны, в Жанаозене на участке автодороги областного значения «Город Жанаозен — поселок Жетибай» загорелись задние колеса грузовой автомашины.

«Как выяснилось, машина была загружена нефтью. Огнеборцы ликвидировали горение за 35 минут с момента поступления вызова. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается», — сообщили в министерстве.

Что делать, если загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте.

«Чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра», — отмечали специалисты.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно: незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона; позвонить по номерам дежурных служб «101» или «112», а также попросить помощи у людей, находящихся рядом; заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания. Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива. Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля. Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

«Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать», — подчеркивали представители ДЧС.

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