Рыбачила одна на берегу. Медведь насмерть загрыз женщину в Бурятии

Этим летом жители Сибири все чаще стали замечать медведей, которые выходят к населенным пунктам. Последний случай привел к трагедии. От лап хищника в Северобайкальском районе Бурятии погибла женщина.
Трагедия произошла 6 июня. Жительница Нижнеангарска одна поехала рыбачить. У реки Душкачанка, недалеко от тайги, на нее напал медведь.
— Возможно, зверь принял человека за угрозу или хотел воспользоваться уловом. От полученных травм она скончалась. Приносим соболезнования родным погибшей женщины, — рассказали КП-Иркутск в Бурприроднадзоре Республики Бурятия.
После нападения медведя на человека, государственные инспекторы вместе с охотниками отправились на поиски агрессивного хищника. Специалисты обнаружили зверя и ликвидировали его. Сотрудники ведомства обследовали территорию. Следов других медведей не было обнаружено.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что медведь вышел на трассу к людям в Слюдянском районе. Косолапый вплотную подходил к людям, «позировал» на камеру, охотно брал еду с рук и даже пытался поиграть с одним из мужчин. Видео встречи со зверем быстро распространилось в соцсетях. Однако работники охотнадзора и полицейские настоятельно просят жителей региона исключить любые контакты с дикими животными. Это может стоить жизни.