Рыбачила одна на берегу. Медведь насмерть загрыз женщину в Бурятии

Ранее КП-Иркутск сообщала, что медведь вышел на трассу к людям в Слюдянском районе. Косолапый вплотную подходил к людям, «позировал» на камеру, охотно брал еду с рук и даже пытался поиграть с одним из мужчин. Видео встречи со зверем быстро распространилось в соцсетях. Однако работники охотнадзора и полицейские настоятельно просят жителей региона исключить любые контакты с дикими животными. Это может стоить жизни.