Иностранец в Красноярске намеревался получить гражданство РФ за взятку

5 июля иностранец во время приема у врио начальника райотдела полиции предложил ему взятку за отказ от проверки знаний русского языка и незаконное принятие им присяги гражданина РФ. В тот же день подозреваемого и его знакомого задержали. В отношении них завели уголовное дело о покушении на дачу взятки (ст. 30, ст. 291 УК РФ).