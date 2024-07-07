Иностранец в Красноярске намеревался получить гражданство РФ за взятку

По информации ведомства, уроженец Узбекистана обратился к своему знакомому с просьбой помочь решить вопрос с принятием присяги гражданина РФ. На тот момент мужчина уже несколько раз пытался получить российский паспорт, но всякий раз получал отказ из-за отсутствия знаний русского языка. Знакомые договорились, что предложат врио начальника райотдела полиции взятку в виде ремонта служебных кабинетов на общую сумму около 250 тыс. руб.
5 июля иностранец во время приема у врио начальника райотдела полиции предложил ему взятку за отказ от проверки знаний русского языка и незаконное принятие им присяги гражданина РФ. В тот же день подозреваемого и его знакомого задержали. В отношении них завели уголовное дело о покушении на дачу взятки (ст. 30, ст. 291 УК РФ).