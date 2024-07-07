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Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения подростка с дредами в Башкирии

Его внешний вид якобы не понравился землякам.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения подростка в Баймакском районе Башкирии.

Видео драки, на котором видно, как несколько человек напали на парня с дредами, распространилось в социальных сетях.

В следкоме отметили, что конфликт разгорелся из-за внешнего вида молодого человека. Якобы он похож на уфимского рэпера Алишера Моргенштерна*, признанного в РФ иноагентом.

Подросток приехал из города в родное село и предстал перед местными в необычном образе. Но те его прическу не оценили и решили проучить. На видео видно, что несколько человек на улице около одного из домов избивают парня, еще несколько наблюдают со стороны и один снимает. Один из нападавших подбежал к жертве сзади и ударом в спину повали на землю, после чего продолжили бить ногами лежащего земляка.

При этом на записи не сообщается, в каком именно населенном пункте района происходили разборки и в какой день.

Позже в соцсетях появилось второе видео, на котором все тот же избитый подросток рассказал, что конфликт исчерпан и «все решили мирно». При этом он назвал произошедшее «хайпом».

Однако к тому времени видеозаписью уже заинтересовались МВД и следком. Республиканский следственный комитет организовал по данному факту процессуальную проверку.

— Глава СК России поручил руководителю СУ СК России по Башкирии Владимиру Архангельскому возбудить уголовное дело и представить доклад обо всех и установленных обстоятельствах, — прокомментировали в ведомстве.

*признан минюстом РФ иноагентом.