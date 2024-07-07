Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения подростка с дредами в Башкирии

Подросток приехал из города в родное село и предстал перед местными в необычном образе. Но те его прическу не оценили и решили проучить. На видео видно, что несколько человек на улице около одного из домов избивают парня, еще несколько наблюдают со стороны и один снимает. Один из нападавших подбежал к жертве сзади и ударом в спину повали на землю, после чего продолжили бить ногами лежащего земляка.