Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения подростка с дредами в Башкирии

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения подростка в Баймакском районе Башкирии.
Видео драки, на котором видно, как несколько человек напали на парня с дредами, распространилось в социальных сетях.
В следкоме отметили, что конфликт разгорелся из-за внешнего вида молодого человека. Якобы он похож на уфимского рэпера Алишера Моргенштерна*, признанного в РФ иноагентом.
Подросток приехал из города в родное село и предстал перед местными в необычном образе. Но те его прическу не оценили и решили проучить. На видео видно, что несколько человек на улице около одного из домов избивают парня, еще несколько наблюдают со стороны и один снимает. Один из нападавших подбежал к жертве сзади и ударом в спину повали на землю, после чего продолжили бить ногами лежащего земляка.
При этом на записи не сообщается, в каком именно населенном пункте района происходили разборки и в какой день.
Позже в соцсетях появилось второе видео, на котором все тот же избитый подросток рассказал, что конфликт исчерпан и «все решили мирно». При этом он назвал произошедшее «хайпом».
Однако к тому времени видеозаписью уже заинтересовались МВД и следком. Республиканский следственный комитет организовал по данному факту процессуальную проверку.
— Глава СК России поручил руководителю СУ СК России по Башкирии Владимиру Архангельскому возбудить уголовное дело и представить доклад обо всех и установленных обстоятельствах, — прокомментировали в ведомстве.
*признан минюстом РФ иноагентом.