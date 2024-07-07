Часть здания обрушилась после хлопка газа в Астане

На официальном сайте «Электронного правительства» даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют: закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной; уходите от огня; не пользуйтесь лифтом; не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода; не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы. Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав «101», или в службу спасения, набрав «112».