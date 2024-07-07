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Часть здания обрушилась после хлопка газа в Астане

В воскресенье, 7 июля, в Астане в одном из административных зданий произошел хлопок газовоздушной смеси, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: МЧС РК

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, ЧП произошло в Есильском районе столицы — в одном из административных зданий случился хлопок газовоздушной смеси с частичным горением и последующим обрушением в пристроенной котельной. Пожарные потушили возгорание, возникшее после хлопка, за 15 минут.

Отмечается, что площадь пожара составила 5 квадратных метров, а площадь обрушения — 100 квадратных метров.

«Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — добавили в МЧС.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте «Электронного правительства» даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют: закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной; уходите от огня; не пользуйтесь лифтом; не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода; не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы. Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав «101», или в службу спасения, набрав «112».

Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: адрес пожара или возгорания; объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее); предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее); при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее; свою фамилию и телефон.