Под Воронежем после атаки БПЛА загорелся склад с «взрывоопасными объектами», готовится эвакуация

Минобороны РФ в сводке за ночь сообщило об уничтожении только одного БПЛА над Белгородской областью. Как утверждает губернатор Воронежской области, над территорией региона ночью «были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА». Он не уточнил, детонация каких объектов произошла в Подгоренском районе.
По предварительной информации, никто не пострадал. «На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации чрезвычайной ситуации», — написал господин Гусев в Telegram.
Власти региона подготовили автобусы, которые будут задействованы для эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов «в случае необходимости». С населением проводится инструктаж «для обеспечения их безопасности».