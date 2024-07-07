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Под Воронежем после атаки БПЛА загорелся склад с «взрывоопасными объектами», готовится эвакуация

Средства противовоздушной обороны РФ в ночь на 7 июля уничтожили несколько беспилотников над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев. Обломки упали на склад, произошел пожар. В Подгоренском районе «началась детонация взрывоопасных объектов». Власти подготовились к возможной эвакуации населения.

Источник: Reuters

Минобороны РФ в сводке за ночь сообщило об уничтожении только одного БПЛА над Белгородской областью. Как утверждает губернатор Воронежской области, над территорией региона ночью «были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА». Он не уточнил, детонация каких объектов произошла в Подгоренском районе.

По предварительной информации, никто не пострадал. «На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации чрезвычайной ситуации», — написал господин Гусев в Telegram.

Власти региона подготовили автобусы, которые будут задействованы для эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов «в случае необходимости». С населением проводится инструктаж «для обеспечения их безопасности».

МЧС