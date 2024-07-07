Под Воронежем после атаки БПЛА загорелся склад с «взрывоопасными объектами», готовится эвакуация

Минобороны РФ в сводке за ночь сообщило об уничтожении только одного БПЛА над Белгородской областью. Как утверждает губернатор Воронежской области, над территорией региона ночью «были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА». Он не уточнил, детонация каких объектов произошла в Подгоренском районе.