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Прохладные прогнозы: Новосибирск ожидает похолодание и неделя дождей с грозами

Солнце ненадолго выглянет из-за туч в среду, 10 июля.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: BFM.RU- Новосибирск

Жаркие дни сменятся недельной прохладой. О том, какая погода ожидает в ближайшие дни новосибирцев, сообщают синоптики популярных погодных сервисов.

По данным приложения «Яндекс. Погода», в воскресенье, 7 июля, дневная температура воздуха ожидается около +26 градусов, а уже в понедельник станет значительно прохладнее — до +20 градусов.

И так прохлада продержится до следующих выходных, медленно поднимаясь в среднем по одному градусу в день обратно до +26 градусов в субботу, 14 июля.

Вся неделя ожидается дождливой. Солнце ненадолго выглянет из-за туч в среду, 10 июля, и вновь скроется до пятницы. А в четверг, 11 июля, прогнозируют сильную грозу.

Ранее BFM-Новосибирск писал о как ухаживают за зеленью и почему не убирают скошенную траву.