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В Ленинском районе Новосибирска в ДТП погиб 24-летний мотоциклист

В Ленинском районе Новосибирска произошла смертельная авария.

Источник: Соцсети

Как сообщает Госавтоинспекция Новосибирска, вечером 6 июня в городе произошло смертельное ДТП.

По данным ведомства, в Ленинском районе на улице Титова около 20:50 водитель мотоцикла 2000 года рождения двигался по улице Титова со стороны площади Станиславского в сторону площади Карла Маркса. Около дома № 15 на регулируемом перекрестке он врезался в автомобиль Honda Fit, который поворачивал налево со встречной полосы.

В результате ДТП мотоциклист погиб на месте происшествия.

В данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что на реке Обь чуть не утонула супружеская пара из Новосибирска.