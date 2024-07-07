В Ленинском районе Новосибирска в ДТП погиб 24-летний мотоциклист

Как сообщает Госавтоинспекция Новосибирска, вечером 6 июня в городе произошло смертельное ДТП.
По данным ведомства, в Ленинском районе на улице Титова около 20:50 водитель мотоцикла 2000 года рождения двигался по улице Титова со стороны площади Станиславского в сторону площади Карла Маркса. Около дома № 15 на регулируемом перекрестке он врезался в автомобиль Honda Fit, который поворачивал налево со встречной полосы.
В результате ДТП мотоциклист погиб на месте происшествия.
В данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.
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