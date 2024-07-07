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Российские военные уничтожили две украинские установки ЗРК Patriot

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения расчетом «Искандера» двух пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot в Одесской области.

«Расчетом оперативно-тактического комплекса “Искандер” нанесен удар по позиции батареи зенитно-ракетного комплекса “Пэтриот” ВСУ в районе населенного пункта Южное в Одесской области. В результате удара уничтожены две пусковые установки ЗРК “Пэтриот” и радиолокационная станция “Жираф”», — уточнили в ведомстве.

Российские военные регулярно наносят удары по стоящим на вооружении ВСУ комплексам Patriot. Так, весной этого года Министерство обороны сообщало об уничтожении сразу нескольких этих американских систем ПВО на Украине.

В марте за одну неделю военные вывели из строя сразу три комплекса. В апреле об уничтожении нескольких ЗРК сообщил журнал The Economist. В мае, согласно сообщению Минобороны, Вооруженные силы России поразили ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» американский ЗРК Patriot в Киеве. В середине месяца ведомство доложило об уничтожении целого дивизиона американской системы ПВО.