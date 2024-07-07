В Хабаровске завели дело после опрокидывания катера с людьми

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Уголовное дело заведено после опрокидывания катера с людьми в реке Амур в Хабаровске, сообщается на официальном сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Ранее в МЧС по региону сообщали, что около 2.00 воскресенья (19.00 мск субботы — ред.) катер с людьми перевернулся в реке Амур в Хабаровске, на его борту было пять человек, двое из них выбрались на берег сами, еще троих ищут спасатели.
«Хабаровским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что тела трех человек до сих пор не найдены, спасатели продолжают поиски. Место происшествия осмотрено, проводится проверка.