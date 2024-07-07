В Хабаровске завели дело после опрокидывания катера с людьми

Ранее в МЧС по региону сообщали, что около 2.00 воскресенья (19.00 мск субботы — ред.) катер с людьми перевернулся в реке Амур в Хабаровске, на его борту было пять человек, двое из них выбрались на берег сами, еще троих ищут спасатели.