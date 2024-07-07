Пассажирское судно столкнулось с плавучим буем на Байкале

— На борту находилось 27 пассажиров и 3 члена экипажа. Пострадавших нет. Судно имеет незначительные повреждения, самостоятельно прибыло в порт Байкал. Угрозы затопления нет, розлива нефтепродуктов не допущено, — говорится в сообщении.