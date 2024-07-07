Пассажирское судно столкнулось с плавучим буем на Байкале

Пассажирское судно «Восход-59», принадлежащее АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» столкнулось с плавучим судовым буем, выполняя рейс из Листвянки в порт Байкал. ЧП произошло накануне вечером 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
— На борту находилось 27 пассажиров и 3 члена экипажа. Пострадавших нет. Судно имеет незначительные повреждения, самостоятельно прибыло в порт Байкал. Угрозы затопления нет, розлива нефтепродуктов не допущено, — говорится в сообщении.
В настоящий момент сотрудники Иркутского линейного отдела МВД России проводят процессуальную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Ее ход и результаты находятся под контролем Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.