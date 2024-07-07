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Омская пенсионерка отдала деньги с продажи квартиры телефонным мошенникам

Пожилая омичка потеряла почти 6 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионерка из Омска продала квартиру и собиралась переехать к дочери в Санкт-Петербург, но осталась без денег и с кредитами.

В конце июня 64-летней омичке позвонили неизвестные. Звонившие сообщили, что некто от ее имени перевел деньги государственному преступнику. Они предупредили пенсионерку, что ей грозит уголовная ответственность, если они не обезопасит свои сбережения.

Мошенники прислали пожилой омичке документ с ее персональными данными. Это заставило ее поверить их словам и выполнять все, что ей говорят. Своим близким и знакомым о происходящем она ничего рассказала.

По указанию собеседников пенсионерка перевела 5,15 млн рублей, полученные от продажи квартиры, и взяла два кредита в банке на 600 тыс. рублей. Вскоре она осознала, что ей обманули, но к тому момент неизвестные перестали отвечать на звонки.

Сумма ущерба составила 5,75 млн рублей. Перед произошедшем пенсионерка собиралась переехать к дочери в Санкт-Петербург, чтобы помогать с воспитанием внука.

Уголовное дело о мошенничестве сейчас расследуют полицейские. Идут поиски аферистов, обманувших пожилую омичку.