Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге пожилая женщина выпала из окна

Пожилая женщина выпала из окна в Юго-Западном районе Екатеринбурга.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге пожилая женщина выпала из окна. Она погибла. ЧП произошло в Юго-Западном районе города накануне вечером. Об этом сообщает издание Е1 со ссылкой на очевидца.

— На Чкалова, 124 человек выпал из окна, сообщают о записке рядом с телом, — рассказал местный житель.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи и полиции. «КП-Екатеринбург» обратилась в пресс-службе следственного комитета Свердловской области. В ведомстве отказались комментировать произошедшее.

Ранее трагедия произошла 6 июля в деревне Юшкова под Тугулымом. Здесь на реке Айба утонула девочка.

— Обстоятельства трагедии устанавливают инспекторы ГИМС МЧС РФ и сотрудники полиции, — рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.