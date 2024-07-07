В Екатеринбурге пожилая женщина выпала из окна. Она погибла. ЧП произошло в Юго-Западном районе города накануне вечером. Об этом сообщает издание Е1 со ссылкой на очевидца.
— На Чкалова, 124 человек выпал из окна, сообщают о записке рядом с телом, — рассказал местный житель.
На место происшествия прибыли машины скорой помощи и полиции. «КП-Екатеринбург» обратилась в пресс-службе следственного комитета Свердловской области. В ведомстве отказались комментировать произошедшее.
Ранее трагедия произошла 6 июля в деревне Юшкова под Тугулымом. Здесь на реке Айба утонула девочка.
— Обстоятельства трагедии устанавливают инспекторы ГИМС МЧС РФ и сотрудники полиции, — рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.