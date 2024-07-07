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«Приехали в лес за грибами»: у поселка под Челябинском пропал подросток с ДЦП

14-летний школьник с ДЦП пропал в лесу под Челябинском.

Источник: Лиза Алерт

У поселка Бектыш в Еткульском районе Челябинской области разыскивают 14-летнего Арслана Мохаммади. Подросток вместе с родителями приехал в лес за грибами и какое-то время находился в машине под присмотром отца, пока мать собирала грибы:

— Потом отец тоже отошел ненадолго. Вернулся — его в машине нет, — сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

С субботы мальчика ищут полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры. Поиски не останавливались даже ночью. Если вы видели ребенка или знаете о его местонахождении, звоните по бесплатному номеру: 8−800−700−54−52.

На Арслане была черная футболка, фиолетовая рубашка, черные джинсы и сандалии серого цвета. Мальчик худощавый, рост чуть больше полуметра. Карие глава, волосы темно-русые.