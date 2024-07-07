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В Приморье остаются затопленными почти сто частных домов

В Приморье остаются затопленными 97 частных домов и 177 участков.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 74% 756 мм рт. ст. +27°
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Почти 100 частных домов и 177 приусадебных участков остаются подтопленными в Приморском крае, спасатели продолжают эвакуировать граждан, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Остаются затопленными: 97 частных домов; 177 приусадебных участков; нарушено транспортное сообщение с двумя населенными пунктами. Спасатели МЧС России: оказывают адресную помощь населению; отработали заявки по 699 адресам; откачали около двух миллионов кубометров воды», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Приморском крае за сутки от воды освободилось семь частных домов и 47 приусадебных участков.

На месте работают 109 специалистов и 40 единиц техники.