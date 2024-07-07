В полиции Петербурга объяснили, как произошла авария со сгоревшей фурой на ЗСД

Полиция Северной столицы разбирается в причинах масштабной аварии, которая заблокировала движение на западном скоростном диаметре вечером 6 июня. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, столкновение произошло из-за того, что один из большегрузов, участвовавших в ДТП, остановился у обочины.
— На 43-м километре ЗСД в районе Белоострова Курортного района Санкт-Петербурга водитель «Тонара», осуществляя прямолинейное движение не справился с маневром и столкнулся с остановившимся однотипным «КамАЗом», после чего отлетел в сторону другого грузового автомобиля, попутно задев приближающийся легковой автомобиль, — сообщили в полиции.
После столкновения большегруз загорелся и перегородил движение на скоростной трассе. По данным полиции, в ДТП есть один пострадавший. Это водитель одного из грузовиков.
— Ему оказана необходимая помощь, пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, — уточнили в полиции.
Сейчас по факту ДТП идет проверка.