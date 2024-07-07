В полиции Петербурга объяснили, как произошла авария со сгоревшей фурой на ЗСД

Полиция Северной столицы разбирается в причинах масштабной аварии, которая заблокировала движение на западном скоростном диаметре вечером 6 июня. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, столкновение произошло из-за того, что один из большегрузов, участвовавших в ДТП, остановился у обочины.