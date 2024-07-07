В Анапе эвакуировали 17 человек из горящего дома. В том числе из помещения вывели троих детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Возгорание произошло утром 7 июля по улице Новоселов в поселке Витязево. Огнем охватило 120 кв. метров в трехэтажном доме.
«В 06:06 пожар удалось локализовать, в 07:10 пожар полностью ликвидирован», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В тушении задействовали 27 человек и 10 единиц техники. Уточняется, что при пожаре никто не пострадал.