Дети пострадали на аттракционе в столичном парке

«У всех легкие ушибы и царапины. Кабинки упали с высоты 3−4 метров. Один ребенок очень сильно испугался, и его забрала скорая. Из-за криков посетители начали массово вызывать скорую помощь, поэтому было так много карет», — цитирует дежурного механика парка «Минск-Новости».