Дети пострадали на аттракционе в столичном парке

МИНСК, 7 июл — Sputnik. В столичном парке Челюскинцев в субботу вечером сломался один из аттракционов в виде кабинок с лебедями на тросах.
Как сообщает информационное агентство «Минск-Новости», у аттракциона оборвались тросы. Ранее аттракцион был допущен к эксплуатации.
«Пострадали не менее четырех человек, включая детей. Они доставлены в больницу скорой помощи четырьмя экипажами», — прокомментировали ситуацию в администрации Первомайского района.
По информации издания, чрезвычайное происшествие в белорусской столице случилось около восьми часов вечера накануне. У аттракциона сломался механизм подъема и опускания кабинок.
«У всех легкие ушибы и царапины. Кабинки упали с высоты 3−4 метров. Один ребенок очень сильно испугался, и его забрала скорая. Из-за криков посетители начали массово вызывать скорую помощь, поэтому было так много карет», — цитирует дежурного механика парка «Минск-Новости».
В Беларуси все аттракционы перед летним сезоном проходят проверку технического состояния и получают разрешение на работу, без которого они не могут функционировать.