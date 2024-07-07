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Пьяного жителя Уфы унесло течением реки Белой

В Уфе 37-летний мужчина едва не утонул в реке Белой.

В Уфе 37-летний мужчина едва не утонул в реке Белой. Его жена позвонила спасателям и рассказала, что ее муж пропал из вида во время отдыха. Компания друзей проигнорировала введенный запрет на купание из-за подъема уровня воды, отметили в управлении гражданской защиты башкирской столицы.

Прибывшие спасатели нашли мужчину на берегу ниже по течению. Оказалось, что он смог самостоятельно выбраться на сушу и отдыхал после заплыва. Уфимец был пьян.

Сотрудники ведомства говорят, что ему сильно повезло. Он смог справится с сильным течением и не пополнил статистику утонувших. Спасатели провели с «пловцом» и компанией его друзей профилактическую беседу.

Напомним, что ранее из-за подъема уровня воды в реках, связанного с обильными осадками, в Уфе закрыли официальные пляжи.

— В подобной ситуации увеличивается скорость течения и под водой могут находиться затопленные элементы конструкций и мусор, что небезопасно для купания, — отметили в ведомстве. — И тем более нельзя входить в воду в нетрезвом виде.

несчастный случай