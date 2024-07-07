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В Магнитогорске 3-летний малыш выпал из окна многоэтажного дома на машину

В Магнитогорске (Челябинская область) 3-летний малыш выпал из окна многоэтажного дома на автомобиль, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В соцсетях сообщается, что несчастный случай произошел в субботу, 6 июля.

На записи видно, что ребенок облокотился на москитную сетку и упал на припаркованную машину. Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

«Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции “Правобережный” устанавливают обстоятельства произошедшего, проводят работу в рамках законодательства Российской Федерации. Уважаемые родители, обратите внимание на безопасность детей в квартирах, установите запирающие устройства на окна», — говорится в комментарии полиции под записью.

несчастный случай