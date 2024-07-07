В Магнитогорске 3-летний малыш выпал из окна многоэтажного дома на машину

В соцсетях сообщается, что несчастный случай произошел в субботу, 6 июля.
На записи видно, что ребенок облокотился на москитную сетку и упал на припаркованную машину. Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.
«Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции “Правобережный” устанавливают обстоятельства произошедшего, проводят работу в рамках законодательства Российской Федерации. Уважаемые родители, обратите внимание на безопасность детей в квартирах, установите запирающие устройства на окна», — говорится в комментарии полиции под записью.