Авдонин о коррупции: ответственность всегда наступит

«Мы можем составить целый список громких коррупционных дел за последние 30 лет, но о чем это говорит? О том, что в условиях, когда идет создание государства, ориентированного на повышение благосостояния каждого гражданина, имеются персоналии, которые хотят на этом заработать. Притом заработать очень быстро огромную сумму денег, и самое страшное для общества — не для государства, а именно для общества, — это когда деятельность таких аферистов остается безнаказанной», — сказал Алексей Авдонин.



«Александр Лукашенко в течение последних 30 лет основной акцент делал на чем? На том, что какие бы вы коррупционные правонарушения ни совершали, ответственность всегда наступит. Каждый раз, когда рассматриваются те или иные коррупционные дела, Президент предупреждает чиновников, ответственных за распределение государственных, бюджетных денег или денежных средств тех или иных предприятий: “Не допускайте коррупции, не думайте, что ваши противоправные действия никому не видны и сойдут просто так на нет”. И мы прекрасно можем видеть негативные примеры на постсоветском пространстве, когда из-за коррупции происходило сращивание бизнес-капитала с государственными чиновниками и с организованной преступной группой. Результатом всей этой деятельности становилось образование олигархических групп, которые на каком-то этапе начинали формировать для себя личные охранные батальоны», — добавил аналитик.



Он привел и примеры последствий.