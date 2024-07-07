В Воронежской области эвакуируют жителей из-за детонации взрывоопасных объектов

Ранее губернатор сообщал, что в ночь на 7 июля дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА в Подгоренском районе Воронежской области, при падении их остатков произошел пожар на одном из складов. Началась детонация взрывоопасных объектов.