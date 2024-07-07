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В Воронежской области эвакуируют жителей из-за детонации взрывоопасных объектов

ВОРОНЕЖ, 7 июля. /ТАСС/. Жителей населенного пункта Подгоренского района Воронежской области эвакуируют из-за детонации взрывоопасных объектов после атаки украинских беспилотников, в результате которой произошел пожар на складе. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Перекрыли учаcток автомобильной дороги, которая проходит через наcеленный пункт. Идет эвакуация граждан в пункты временнoго размещения. На месте работают сотрудники оперативных cлужб и ведомств», — написал он.

Ранее губернатор сообщал, что в ночь на 7 июля дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА в Подгоренском районе Воронежской области, при падении их остатков произошел пожар на одном из складов. Началась детонация взрывоопасных объектов.

По словам главы региона, в границах населенного пункта введен режим ЧС, детонация взрывоопасных объектов продолжается. «В результате oдного из взрывов загорелась хозпостройка жилого дoма. Пожар уже ликвидировали. Поcтрадавших нет», — сообщил Гусев.

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