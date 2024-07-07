«Как после бомбежки»: что известно о взрыве на КНС в Волгограде

«Мне позвонили соседи, я примчался сразу, жена у меня на море, страшно подумать, если бы она дома была в тот момент… — рассказал “Волгоградской правде.ру” Александр. — Я зашел в квартиру, а тут картина, как после бомбежки какой-то: обломки кирпичей, осколки стекол везде. У нас окна напротив этой насосной станции; и деревьев нет, соседей некоторых они спасли, а у нас квартира сильно пострадала».