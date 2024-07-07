«Как после бомбежки»: что известно о взрыве на КНС в Волгограде

В близлежащих домах выбило окна, а в автомобилях практически по всему району сработала сигнализация.
В первые минуты горожане гадали, что могло стать причиной столь мощного гула, однако скоро поступила официальная информация.
Около 13.30 произошло обрушение железобетонного перекрытия на КНС-4 — канализационной насосной станции. В ресурсоснабжающей компании отдельно подчеркнули, что «версия внешнего воздействия исключена».
В момент ЧП на объекте работали 8 человек, известно, что двое из них точно не смогли спастись. Как пишет «Волгоградская правда.ру», ими стали начальник смены, который стоял около здания, и сварщик, находивший внутри станции.
Еще трое человек могут находиться под завалами.
По словам местных жителей, МЧС, полиция и скорые приехали практически моментально. О произошедшем доложили главе региона Андрею Бочарову, в Красноармейском районе создали оперативный штаб. К месту разрушения также прибыли заместитель губернатора Олег Николаев и глава Волгограда Владимир Марченко.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ход расследования взял на личный контроль.
Наносная станция расположена на улице Изобильной. Рядом находятся 2 гимназии и несколько жилых домов. Из-за ударной волны повалились деревья, повредились заборы и окна, а огромные куски бетона и асфальта залетали даже на высокие этажи.
К счастью, обошлось без более серьезных последствий для жильцов.
«Мне позвонили соседи, я примчался сразу, жена у меня на море, страшно подумать, если бы она дома была в тот момент… — рассказал “Волгоградской правде.ру” Александр. — Я зашел в квартиру, а тут картина, как после бомбежки какой-то: обломки кирпичей, осколки стекол везде. У нас окна напротив этой насосной станции; и деревьев нет, соседей некоторых они спасли, а у нас квартира сильно пострадала».
Представители УК начали поквартирный обход дома, находившегося рядом со станцией. Они выяснили, что в 29 квартирах повредились окна — проемы закрыли пленкой в качестве временной меры. В ближайшее время компания пообещала бесплатно заменить стеклопакеты.
«Я на кухне был, собирался яичницу жарить, тут — бах, один, потом второй, и стекла полетели, — вспоминает Павел с 3-го этажа МКД. Я отскочил, меня не задело. Выглянул в окно — смотрю, дым и люди от насосной станции бегут».
«Меня не задело, я успела отбежать внутрь комнаты, — сообщила еще одна соседка Елена. — Когда все стихло, я увидела на своем балконе большой кусок асфальта».
Замгубернатора Олег Николаев, который возглавляет межведомственную рабочую группу, обозначил первоочередную задачу — восстановить работоспособность системы водоотведения. Для ликвидации последствий ЧП привлекли 73 спасателя и 28 единиц спецтехники. Разбор завалов продолжается.
«Опасения дальнейшего развития ситуации в худшую сторону отсутствуют», — уточнил заместитель главы региона.
В Красноармейском районе решили возвести обводной трубопровод, который соединит технически исправные участки коммуникаций в обход поврежденной КНС. Работа шла всю ночь.
Вечером 6 июля в мессенджерах распространились сообщения о том, что в Советском, Кировском и Красноармейском районах якобы собираются полностью отключить холодную воду, из-за чего горожане бросились набирать ведра и бутылки.
В ресурсоснабжающей компании опровергли слухи о массовом прекращении подачи ХВС. Они признали, что в некоторых домах вода текла тонкой струйкой или ее вовсе не было. Причиной назвали повышенный разбор воды из-за паники. Специалисты нормализовали режим подачи ресурса к 24.00 6 июля.