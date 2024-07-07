Лежал в луже крови: ДТП с мотоциклистом произошло в Атырауской области

В Telegram-канале «Цензура Актау/ Aktau 112» опубликовали видео, на кадрах которого видно мотоцикл, вокруг которого ходят жители. Позже камера фокусируется на человеке, который лежит рядом с мотоциклом в луже крови. Рядом с ним находятся, по всей видимости, очевидцы ДТП. При этом, в описании к видео нет информации о месте и времени ДТП.