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В районе Воронежской области началась эвакуация жителей из-за взрывов после падения сбитых дронов

В населенном пункте ввели режим ЧС.

В Подгоренском районе воронежской области начали эвакуацию местных жителей. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев утром в воскресенье, 7 июля.

Атака вражеских дронов произошла ночью. Обломки сбитых беспилотников попали в склад с взрывоопасными объектами. Боеприпасы начали детонировать.

Сейчас взрывы продолжают греметь. В результате одного из них загорелась хозпостройка жилого дома. Пожар спасатели ликвидировали. Пострадавших нет. В самом населенном пункте ввели режим ЧС.

Кроме того, перекрыта дорога, которая проходит через населённый пункт. Жителей эвакуируют в пункты временного размещения.