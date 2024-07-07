В районе Воронежской области началась эвакуация жителей из-за взрывов после падения сбитых дронов

В Подгоренском районе воронежской области начали эвакуацию местных жителей. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев утром в воскресенье, 7 июля.
Атака вражеских дронов произошла ночью. Обломки сбитых беспилотников попали в склад с взрывоопасными объектами. Боеприпасы начали детонировать.
Сейчас взрывы продолжают греметь. В результате одного из них загорелась хозпостройка жилого дома. Пожар спасатели ликвидировали. Пострадавших нет. В самом населенном пункте ввели режим ЧС.
Кроме того, перекрыта дорога, которая проходит через населённый пункт. Жителей эвакуируют в пункты временного размещения.