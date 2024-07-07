Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшего директора авиаремонтного завода осудили за хищение в Актобе

Актобе. 7 июля. КазТАГ — Бывшего директора АО «Авиаремонтный завод» Геннадия Мезенцева осудили за хищение в Актобе, передает корреспондент агентства.

Источник: Диапазон

«Мезенцева Геннадия Николаевича признать виновным в совершении преступлении, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 189 УК РК и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев», — говорится в приговоре суда.

Мезенцев был председателем Совета директоров и президентом АО «Авиаремонтный завод № 406 ГА». Согласно обвинению, с 2018 года по 2020 год присвоил и растратил вверенное ему имущество. Суд выяснил, что списаны агрегаты и комплектующие части вертолетов МИ-2, без фактической их замены и осуществления ремонтных работ. Мезенцевым были подписаны ряд договоров на ремонт летательных аппаратов с заказчиками в лице ИП «Батий Н. Р.» и ТОО «АвиаСервисАктобе».

В приговоре уточняется, что экс-директор сам оценивал стоимость ремонта воздушного судна, без дополнительного согласования со своими заместителями.

Мужчина не признал вину, и заявил, что работал президентом с 2017 по 2021 года. Все деньги, по его словам, снимал по согласованию с акционерами.

С него судом взыскано Т5,1 млн.