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В Гомельской области пропал ребенок

Пропавшего мальчика ищут в Буда-Кошелевском районе.

Источник: Сожский форпост

Как сообщает УВД Гомельской области, 6 июля ребенок около 16.30 часов ушёл с территории СТ «Калинино» Буда-Кошелевского района предположительно в сторону Гомеля. С того времени его местонахождение неизвестно.

Мальчика зовут Винидиктов Кирилл Вадимович, 2011 года рождения.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волос короткий, светло-рыжего цвета.

Был одет: майка зелёного цвета, камуфлированные штаны. С собой был чёрный рюкзак, в котором находилась белая рубашка с вертикальными полосами и шорты в разноцветную полоску.

Если вам известно местонахождение мальчика просьба сообщить в милицию по телефону 102.