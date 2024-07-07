В Гомельской области пропал ребенок

Как сообщает УВД Гомельской области, 6 июля ребенок около 16.30 часов ушёл с территории СТ «Калинино» Буда-Кошелевского района предположительно в сторону Гомеля. С того времени его местонахождение неизвестно.
Мальчика зовут Винидиктов Кирилл Вадимович, 2011 года рождения.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волос короткий, светло-рыжего цвета.
Был одет: майка зелёного цвета, камуфлированные штаны. С собой был чёрный рюкзак, в котором находилась белая рубашка с вертикальными полосами и шорты в разноцветную полоску.
Если вам известно местонахождение мальчика просьба сообщить в милицию по телефону 102.