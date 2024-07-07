Белгородскую область атаковали 40 украинских беспилотников

В Валуйском округе село Новопетровка было атаковано с помощью одного БПЛА, в Волоконовском районе по хутору Старому ВСУ выпустили 36 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и 1 FPV-дрон. Над Яковлевским городским округом системой ПВО сбиты два беспилотника. В Грайворонском округе по селам Головчино, Безымено, Козинка, Мокрая Орловка и Пороз было выпущено 43 боеприпаса в ходе пяти обстрелов, зафиксированы атаки 8 БПЛА. «В селе Безымене полностью разрушены шесть частных домов», — проинформировал глава региона.