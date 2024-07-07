Белгородскую область атаковали 40 украинских беспилотников

«По городу Белгороду был выпущен один БПЛА самолетного типа, который сбит системой ПВО. Обошлось без последствий на земле. В Белгородском районе вражеским атакам подверглись поселки Разумное, Северный, села Ближнее, Пушкарное, Севрюково, Солохи, Хохлово и Щетиновка. Всего за прошедшие сутки выпущено 26 боеприпасов в ходе одного обстрела и 8 БПЛА. Системой ПВО сбиты семь из них», — написал он.
В Валуйском округе село Новопетровка было атаковано с помощью одного БПЛА, в Волоконовском районе по хутору Старому ВСУ выпустили 36 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и 1 FPV-дрон. Над Яковлевским городским округом системой ПВО сбиты два беспилотника. В Грайворонском округе по селам Головчино, Безымено, Козинка, Мокрая Орловка и Пороз было выпущено 43 боеприпаса в ходе пяти обстрелов, зафиксированы атаки 8 БПЛА. «В селе Безымене полностью разрушены шесть частных домов», — проинформировал глава региона.
В Краснояружском районе атакам подверглись поселок Прилесье, села Демидовка, Репяховка и Теребрено. Зафиксированы атаки четырьмя БПЛА и двумя боеприпасами. «Повреждены четыре частных домовладения и четыре автомобиля, один из которых полностью сгорел», — сообщил Гладков.
В Прохоровском районе по поселку Прохоровка и селу Береговое-Первое ВСУ выпустили два БПЛА, в Шебекинском городском округе город Шебекино, села Вознесеновка, Муром, Ржевка, Новая Таволжанка, хутора Балки и Мухин атаковали с помощью 12 дронов-камикадзе. «Над территорией округа сбит один БПЛА противника самолетного типа. Повреждены два частных домовладения, легковой автомобиль, трактор, комбайн, линии электро- и газоснабжения, нежилое здание, складское помещение сельхозпредприятия, дорожное полотно и ворота частного домовладения», — сообщил губернатор.