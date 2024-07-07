Посетитель частной медклиники избил охранника в Актобе

Пьяный житель Актобе, зайдя в частную клинику, забрал у девушки-кассира телефон, а затем ударил в лицо и по голове охранника, который попытался помочь ей. Мужчина упал, а при попытке встать получил от нападавшего еще один удар ногой в лицо. Нападавшего задержали по статье «Хулиганство». Однако его освободили от уголовной ответственности, так как он страдает хроническим психическим заболеванием «параноидная шизофрения».